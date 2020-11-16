ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Майя Санду побеждает на выборах президента Молдовы

Победу на выборах президента Молдовы одержала Майя Санду: у нее почти 58 % голосов, а у соперника (это нынешний глава государства Игорь Додон) 42 %. К слову, победы экс-премьера страны добивались европейские политики средствами, которые можно считать вмешательством во внутренние дела Молдовы. Так, голосовать за Санду избирателей призывали президент Румынии и министр обороны ФРГ. Как ожидается, победительница сменит внешнеполитический вектор развития страны на прозападный.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все