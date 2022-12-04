Майя Санду заявила о планах присоединить Молдову к НАТО

Однако тяжелое положение, в котором оказалась экономика Европы, не смущает президента Молдовы. В интервью японскому телеканалу Майя Санду заявила, что вступление в ЕС - единственный путь для выживания страны. Также Санду рассказала о намерении присоединить Молдову к НАТО.

При этом отметила, что все переговоры по данному вопросу сильно осложняет присутствие российских войск в Приднестровье. Между тем, согласно проведенному в Молдове соцопросу, более половины респондентов выступают против присоединения к альянсу. Стоит отметить, что в Конституции государства закреплено положение о нейтралитете, а также запрете размещения армий других стран.