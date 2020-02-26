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МЧС продолжает поиски подростков, которых унесло в Черное море

МЧС продолжает поиски подростков, которых унесло в Черное море

Спасатели на вертолете облетают районы, куда могло течением вынести детей. По побережью пройдено уже 10 км.

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