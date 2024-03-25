МЧС России ликвидировало последствия пожара в "Крокус Сити Холле"

В ведомстве уточнили, что последствия пожара были полностью ликвидированы в 18.40 25 марта. На ликвидацию масштабного пожара, охватившего почти 13 тыс. кв.м кровли и двух верхних этажей, ушли почти сутки. В первые минуты прибывшие пожарные спасали людей - из подвала и с кровли были спасены около 100 человек. Возгоранию был присвоен четвертый из пяти возможных рангов сложности. К его тушению были привлечены почти 500 человек и пожарные вертолеты.

