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МЧС России ликвидировало последствия пожара в "Крокус Сити Холле"

МЧС России ликвидировало последствия пожара в "Крокус Сити Холле"

МЧС ликвидировало последствия пожара в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на областной ГУ МЧС РФ.

В ведомстве уточнили, что последствия пожара были полностью ликвидированы в 18.40 25 марта. На ликвидацию масштабного пожара, охватившего почти 13 тыс. кв.м кровли и двух верхних этажей, ушли почти сутки. В первые минуты прибывшие пожарные спасали людей - из подвала и с кровли были спасены около 100 человек. Возгоранию был присвоен четвертый из пяти возможных рангов сложности. К его тушению были привлечены почти 500 человек и пожарные вертолеты.

Вечером 22 марта в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске был совершен теракт. Несколько человек в камуфляже ворвались в зал, расстреливая людей и бросая зажигательные шашки. Согласно последним данным, погибли 137 человек, в том числе трое детей. Известно также о 182 пострадавших в результате теракта. Директор ФСБ РФ Александр Бортников доложил президенту Владимиру Путину о задержании 11 причастных к теракту, включая 4 непосредственных исполнителей, пытавшихся скрыться, перейдя границу с Украиной.

Фото МЧС РФ

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