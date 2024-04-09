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МЧС России: уровень воды в реке Урал в районе Орска начал снижаться
В районе Орска большая вода постепенно уходит. О снижении уровня в реке Урал сообщили в МЧС России. За два часа он уменьшился на 9 см, однако по-прежнему превышает опасную отметку. Из города эвакуировано около 2,5 тыс. человек, подтоплено порядка 7 тыс. домов. Глава Орска сообщил: все члены семей, пострадавших от паводка, получат выплаты в 100 тыс. рублей. Губернатор подчеркнул, что это не компенсация за утраченное имущество, а первоочередная поддержка.
Всего же в Оренбургской области из зон подтопления эвакуировано более 6,5 тыс. жителей.
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