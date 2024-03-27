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МЧС России завершило аварийно-спасательные работы в "Крокус Сити Холле"

МЧС России завершило аварийно-спасательные работы на месте трагедии в "Крокусе". Разобрано и вывезено более 900 кубометров конструкций. Спасатели заявили: пострадавших под завалами больше нет.

По последним данным, жертвами теракта стали 139 человек.

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