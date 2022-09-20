Мебельное сырье в ЕС идет на дрова

Домохозяйства в Европе энергично переходят на дрова в качестве альтернативного или резервного источника тепла. Зима еще не наступила, а нехватка древесины и дров уже наблюдается.

В Болгарии, где дровами отапливается половина домохозяйств, стоимость кубометра подскочила с 50 до 150 евро.

Цены на пиломатериалы удвоились в Польше и Словакии.

Стоимость этого ресурса в Германии и Бельгии выросла примерно в два с половиной раза.

Жаль, но в топку отправляются почти все породы деревьев - дуб, каштан, клен, береза, да и этого недостаточно.

Напомним, в июле Евросоюз запретил импорт белорусских и российских древесно-топливных пеллет и получил эффект домино на всю цепочку поставок.