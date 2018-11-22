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Мебельный концерн IKEA сократит штат сотрудников на 7 500 человек

Это делается для того, чтобы оптимизировать систему управления. Компания заявляет о планах создать новые рабочие места в рамках других направлений. В частности, магазинов в центрах городов, продвижение онлайн-торговли, улучшение работы службы доставки. Сокращения коснутся сотрудников сети в 30 странах. Всего в компании сейчас работает приблизительно 160 000 человек.

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