Мебельный концерн IKEA сократит штат сотрудников на 7 500 человек

Это делается для того, чтобы оптимизировать систему управления. Компания заявляет о планах создать новые рабочие места в рамках других направлений. В частности, магазинов в центрах городов, продвижение онлайн-торговли, улучшение работы службы доставки. Сокращения коснутся сотрудников сети в 30 странах. Всего в компании сейчас работает приблизительно 160 000 человек.