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Мечта о самой сильной армии Европы - Польша не нашла денег на перевооружение
Перспективы создания самой мощной, как заявляли польские власти, европейской армии выглядят все более туманно. Контракт, заключенный между Варшавой и Сеулом на обеспечение польской армии новейшими танками Ка-2, практически сорван.
Предполагалось, что Южная Корея поставит 180 боевых машин, а также передаст оборудование по производству таких танков, что позволит Польше изготавливать их самостоятельно. Промежуточный протокол на этот счет, однако, подписан не был. У Варшавы просто не оказалось денег на данную сделку.
С самого начала предполагалось проводить перевооружение в долг, но теперь обнаружилось, что кредиты полякам никто давать не спешит. Между тем, Южная Корея должна была обеспечить львиную долю поставок в рамках перевооружения польской армии.
Из-за дефицита призывников у Польши вряд ли получится увеличить свои вооруженные силы до 300 тыс. штыков. С учетом этого, есть все основания полагать, что самая сильная армия Европы останется только мечтой варшавских политиков.
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