Мечта о самой сильной армии Европы - Польша не нашла денег на перевооружение

Перспективы создания самой мощной, как заявляли польские власти, европейской армии выглядят все более туманно. Контракт, заключенный между Варшавой и Сеулом на обеспечение польской армии новейшими танками Ка-2, практически сорван.

Предполагалось, что Южная Корея поставит 180 боевых машин, а также передаст оборудование по производству таких танков, что позволит Польше изготавливать их самостоятельно. Промежуточный протокол на этот счет, однако, подписан не был. У Варшавы просто не оказалось денег на данную сделку.

С самого начала предполагалось проводить перевооружение в долг, но теперь обнаружилось, что кредиты полякам никто давать не спешит. Между тем, Южная Корея должна была обеспечить львиную долю поставок в рамках перевооружения польской армии.