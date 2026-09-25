"Мечтаю увидеть Ирландию единой": Трамп подлил масла в огонь по ирландскому вопросу

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Неофициальный, но резонансный визит Дональда Трампа в Ирландию может иметь серьезные политические последствия. На встрече с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином Трамп заявил, что мечтает увидеть Ирландию единой.

Лидеры правящих партий Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии подписали в Кардиффе декларацию о праве на самоопределение и проведении референдумов о независимости. Военно-политический эксперт Александр Тиханский связывает эти события и напоминает о глубинных корнях конфликта, который тлел столетиями. Подробности смотрите в "Актуальном интервью".

Эксперт напомнил, что конфликт в Северной Ирландии уходит корнями в XVI век, когда шотландцы и англичане скупали земли у обездоленных ирландских крестьян, нарушив тем самым этнический и конфессиональный баланс. "Практически все эти столетия шла война Ирландии за независимость", - подчеркнул эксперт.

Белфастское соглашение 1998 года дало надежду на мир, Великобритания вывела войска только в 2007 году, все равно продолжались парады оранжистов. "Трамп уже затрагивал ирландский вопрос в 2019 году, а недавно говорил о пересмотре статуса Фолклендов. Сейчас - новый посыл", - отметил Александр Тиханский.

В Кардиффе лидеры правящих партий Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии подписали декларацию о праве на самоопределение. Формально разрешение на референдум может дать только Лондон, но заявка сделана. "Они выступили как лидеры правящих партий. У каждого свои интересы: Уэльс хочет расширить автономию, Шотландия держится в этом же русле, а у Северной Ирландии позиции жестче - у населения накоплена память о жертвах, например, расстрела в 1972 году", - пояснил эксперт.

Александр Тиханский напомнил и о таком триггере как Brexit. Выход Великобритании из ЕС создал физические границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия, что ударило по торговле. "В британских СМИ уже обсуждают: а может ли Бернем быть последним премьер-министром Великобритании?" - заметил эксперт. Для Трампа это может быть элементом политического шоу, но последствия могут оказаться серьезными.