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Медали "За отвагу" получили девять спасателей из Австралии за участие в операции в Таиланде

К почетным наградам были представлены восемь дайверов и анестезиолог. Напомним, 12 подростков из тайской юниорской футбольной команды и их тренер провели в затопленной пещере почти три недели. Основная операция по их спасению длилась три дня.

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