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"Медальная война": поляки в соцсетях призывают отказаться от покупки украинских товаров
Автор:Редакция news.by
Польско-украинское противостояние, которое уместно назвать "медальной войной", становится поистине всенародным. Поляки публикуют в соцсетях призывы отказаться от покупки украинских товаров. Аналогичный бойкот пропагандируют по другую сторону границы, но уже в отношении польских товаров.
Негативное отношение к украинцам в Польше становится все более массовым, показывают соцопросы: 43 % граждан недолюбливают выходцев из восточной страны-соседки. 3 года назад уровень такой нелюбви составлял лишь 17 %.
При этом резко выросла поддержка президента Кароля Навроцкого, который лишил Владимира Зеленского ордена Белого орла. Его теперь поддерживают 54 % поляков, гораздо больше, чем месяц назад.