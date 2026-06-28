"Медальная война": поляки в соцсетях призывают отказаться от покупки украинских товаров

Польско-украинское противостояние, которое уместно назвать "медальной войной", становится поистине всенародным. Поляки публикуют в соцсетях призывы отказаться от покупки украинских товаров. Аналогичный бойкот пропагандируют по другую сторону границы, но уже в отношении польских товаров.

Негативное отношение к украинцам в Польше становится все более массовым, показывают соцопросы: 43 % граждан недолюбливают выходцев из восточной страны-соседки. 3 года назад уровень такой нелюбви составлял лишь 17 %.