Медиадиалог Беларуси и Китая: как провинция Ганьсу и Минск обмениваются контентом

На Форуме регионов Беларуси и Китая не раз подчеркивалась необходимость сшивать сильные стороны двух стран.

Сегодня активно развивается и медиадиалог между регионами. Показателен в этом плане пример провинции Ганьсу. Подробности рассказал председатель Белорусского союза журналистов, гендиректор агентства "Минск-Новости" Андрей Кривошеев в проекте "В эфире Китай".

Работа с китайскими друзьями последовательно выстраивается на протяжении последних пяти лет. "В Минске в редакции газеты "Вечерний Минск" открыто представительство Ганьсу. Договор подписан в рамках сферы новых медиа. В фундамент договора заложено большое стратегическое соглашение между Белорусским союзом журналистов и Всекитайской ассоциацией журналистов, которое позволяет организовывать прямое межрегиональное сотрудничество между холдингами", - отметил гость проекта.

Провинция Ганьсу и конгломерат ведущих СМИ этой провинции сами вышли с предложением организовать обмен контентом. К слову, он осуществляется на регулярной основе, и все яркие медийные события, связанные не только с провинцией, но и в целом с Китаем, проходящие на территории Минска или в Минском регионе, переводятся на китайский язык и отправляются китайским коллегам. "В частности, 13 июня прошел фестиваль в центре Минска "Чай для гармонии мира". Китайские друзья оценили и с радостью смотрели, как представлена китайская культура в белорусской столице", - рассказал Андрей Кривошеев.

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