Медиабойкот в США: телеканалы оставили Дональда Трампа без пула

Пять крупнейших телеканалов США приостановили совместное освещение деятельности Дональда Трампа. Компании Fox News, АВС, CBS, CNN и NBC пошли на беспрецедентный шаг в рамках пула Белого дома.

Так медиагиганты отреагировали на решение американского президента запретить трем средствам массовой информации посещать его пресс-конференции. CNN, MS NOW и Politico уже потребовали через суд вернуть их журналистам аккредитацию. Истцы заявляют, что администрация нарушила Первую поправку к Конституции США о свободе прессы. В Белом доме с ними не согласны.

Джей Ди Вэнс, вице-президент США:

"Они по-прежнему могут делать репортажи о Белом доме, общаться с чиновниками и пользоваться свободой слова. Их просто лишают личного офиса в Белом доме. Почему Дональд Трамп должен предоставлять им особый доступ, если администрация Байдена не давала таких привилегий правым СМИ? Это вопрос базовой справедливости. Им откажут в особом доступе, пока они не начнут вести себя как настоящие новостные организации".

Коллективный бойкот лишил администрацию привычной многокамерной трансляции. Выступления Трампа теперь транслируются без звука. В ответ Белый дом экстренно развернул собственную альтернативу. На официальных интернет-ресурсах администрации запущен круглосуточный независимый видеопоток под названием "ТрампТВ". Теперь Белый дом намерен транслировать заявления президента в обход крупных телевизионных сетей, напрямую обращаясь к американским гражданам.

Информационная война между Трампом и прессой вышла на новый уровень.