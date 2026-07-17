Медиаэксперт объяснил, зачем Киеву экстренная смена кабмина

Смена правительства Украины преследует сразу несколько целей: обновить публичное лицо власти и вывести из переговоров фигуры, ассоциирующиеся с диверсиями, а также продемонстрировать контроль президента над политическими процессами. Такое мнение высказал медиаэксперт Дмитрий Швайба в "Актуальном интервью".

По его словам, одной из задач является появление в публичном пространстве новых лиц. "На мой взгляд, выполняется несколько задач. Первая - это появление в публичной политической плоскости людей, которые не связаны с тем милитаристским угаром, в котором находится Украина ввиду той сложной ситуации, в которую она себя ввела. И, собственно говоря, смена правительства - это хороший повод сменить ряд фигур, которые напрямую ассоциируются в переговорном плане у той же России с диверсиями, которые вызывают некое отторжение", - отметил эксперт.

Второй важной задачей, по мнению Дмитрия Швайбы, стала демонстрация политической силы. "Еще одна задача - это демонстрация своей политической силы. Это парламентско-президентская страна, и вариант ухода премьер-министра со своей должности никогда не был таким, который предложен сейчас. А именно, публичное заявление президента, потом беспрекословное подписание заявления бывшим премьер-министром, потом парламентское монобольшинство, которое проголосовало в парламенте и тот один человек, который проголосовал против, - это больше похоже на танцы с бубнами, чтобы показать какую-то систему дискуссии", - сказал он.

quote Это такая беспрецедентная даже для украинской системы история, и она выводит на передний план вариант обеспечения структуры политической системы, когда на Банковой в офисе президента определяются с основными будущими акторами. Дмитрий Швайба

"Следующий вопрос: а кого же тогда привести на пост премьер-министра? И наиболее рациональной фигурой кажется руководитель "Нафтогаза Украины", который, в рамках своих должностных обязанностей, отвечал и отвечает за вопросы энергобезопасности. Это крайне важная история в преддверии зимы и тех вызовов, с которыми может столкнуться Украина, население и реальный сектор экономики, который там еще пока остался. Это и вопрос обеспечения нефтепродуктами", - пояснил эксперт.

Таким образом, по оценке Дмитрия Швайбы, смена правительства Украины - это не только кадровое обновление, но и попытка переформатировать публичный образ власти и укрепить контроль над ключевыми направлениями, в первую очередь энергетикой, накануне сложного осенне-зимнего периода.