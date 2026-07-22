Медиаэксперт Ороскулов: Конфликт США с Ираном может стать причиной краха мировой долларовой системы

Конфликт на Ближнем Востоке продолжает находиться в острой фазе. Президент США выступил с жестким предупреждением в адрес Тегерана. Он заявил, что американские военные уничтожат мосты и электростанции в Иране, если исламская республика атакует торговые суда в Ормузском проливе.

Ответ Тегерана последовал незамедлительно. Иранское агентство Tasnim со ссылкой на военный источник сообщило: в случае атаки на свою гражданскую инфраструктуру, Вооруженные силы Ирана нанесут симметричные удары по американским объектам на Ближнем Востоке.

На фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке экономисты вновь заговорили о новой волне экономического кризиса. В Европе снова резко дорожает топливо и это только начало.

Таалайбек Ороскулов, медиаэксперт (Кыргызстан):

"Кризис начал развиваться и т. д., и т. п., а есть еще финансовая сторона. Если мы будем рассматривать с точки зрения мировой финансовой системы, то кризис, о котором очень многие, в том числе и западные экономисты, говорят уже последние 20 лет, что экономика США и вообще мировая долларовая система рушится, этот колосс на глиняных ногах. Этот фактор войны на Ближнем Востоке могут назвать как одной из якобы причин разрушения мировой долларовой системы. Я подчеркиваю, именно мировой долларовой системы. Соответственно, мы сейчас находимся на стадии начала краха этой системы, на которую накладывается еще и крах капиталистической системы. Т. е. мы с вами являемся свидетелями такого исторического события, как начало не просто кризиса, а начало конца - то, о чем писал Владимир Ильич Ленин в своих трудах об империалистических войнах".

Мир может столкнуться с крупнейшим за последние годы сбоем поставок нефти и топлива из-за обострения отношений между США и Ираном и угроз заблокировать экспорт саудовской нефти из Красного моря, предупреждает агентство Reuters.