Медиаэксперт Швайба: США ищут себя в новом, уже изменившемся мире

Интервью Президента Беларуси Александра Лукашенко американскому телеканалу Newsmax стало заметным событием, отличающимся спокойным тоном и отсутствием провокаций. Медиаэксперт Дмитрий Швайба в "Актуальном интервью" прокомментировал этот разговор как признак поиска Америкой своего места в меняющемся мире.

"Раньше придерживались риторики провокационности, попытки, что называется, вытянуть что-то такое, что можно использовать, возможно, даже в дискредитации политики нашей страны, лично главы государства. А сегодня нормальный разговор, как мы себе его, кстати, и представляем, каким он и должен быть", - отметил эксперт.

Дмитрий Швайба:

"В этом смысле чувствуется, что американцы в поиске, и я бы не сужал эту повестку до администрации Трампа (Президента США Дональда Трампа - прим. ред.). Мне кажется, что сейчас происходят фундаментальные вещи. Америка ищет себя в новом, уже очевидно изменившемся мире".

"Им очень важны такие тяжеловесы, которым, безусловно, является Лукашенко, и который настолько тонко понимает процессы. Важно мнение даже по поводу лидеров, с которыми Лукашенко не всегда плотно общался. Например, были заданы вопросы про Ким Чен Ына. Американцы с помощью средств массовой информации, с помощью достаточно талантливого и известного американского журналиста отработали повестку восприятия в регионе", - пояснил эксперт.

Швайба подчеркнул, что мнение Лукашенко используется для формирования американского взгляда на глобальные процессы. "То есть на мнение Лукашенко опираются. И это не разовая акция, не разовое интервью. Это все то, что будет положено в основу восприятия этих лидеров, восприятия этих процессов. И вот те слушатели и зрители, которые внимательно наблюдают за интервью, должны четко понимать, что идет глобальный мониторинг, фундаментальный мониторинг, из которого американцы сделают свои целеполагания. И, естественно, в этом сложном мире, в этом меняющемся мире, они не хотят ошибиться. Более того, они понимают, что цена ошибки будет стоить очень дорого самим Соединенным Штатам. Они хотят сохранить свое лидерство. Они хотят иметь глобальное превосходство", - сказал он.

Эксперт отметил обсуждение новых геополитических блоков и оценку других лидеров. "Они (американцы - прим. ред.) говорят о том, что нужно выстраивать новые геополитические блоки и уже называют их контуры: это Япония, Китай, Индия, Россия и Соединенные Штаты - принципиально новая конструкция. Вот именно поэтому мнение Лукашенко так важно в части восприятия мировых лидеров. Кстати говоря, спрашивали у Президента и про Владимира Путина (Президента России - прим. ред.), и про Владимира Зеленского. Я в очередной раз удивился глубине восприятия процессов. Есть осторожность, но это такая смелая осторожность со стороны Лукашенко. Он дает очень четкие формулировки, не использует ни одного лишнего слова и просто понимает, что это ложится в фундамент восприятия американцев. Это буквально ювелирная оценка происходящих процессов, и это вызывает закономерное уважение", - добавил он.