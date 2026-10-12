Медиаэксперт Швайба: США присоединились к клубу сомневающихся в объективности ОБСЕ

Решение США не приглашать ОБСЕ на промежуточные выборы стало неожиданным, но закономерным шагом. О том, почему Вашингтон присоединился к клубу стран, сомневающихся в объективности организации, в чем главные претензии к ОБСЕ и к чему ведет кризис международных институтов, рассказал медиаэксперт Дмитрий Швайба.

США в одном клубе с Беларусью и Россией

По словам Дмитрия Швайбы, Соединенные Штаты нехитрым способом вошли в клуб стран, которые сильно сомневаются в способности ОБСЕ объективно анализировать процесс выборов. В этом клубе уже находятся Беларусь, Россия и, теперь, США. "Получился серьезный вызов для самой организации. Это говорит о глубоких, сложных проблемах, которые возникли внутри этой структуры", - отметил эксперт.

Он обратил внимание на важный нюанс: единой избирательной системы в США просто не существует. Она опирается на традиции, сформированные в отдельных штатах, и правовое поле, созданное законодательными органами этих штатов. Идея мониторинга, который ОБСЕ осуществляет в США с 2002 года, не совсем репрезентативна - это была скорее показательная история о присутствии.

Штаты по-разному относятся к международному наблюдению: северо-восток, интегрированный в международную повестку, открыт к процессам, а южные штаты "ментально не воспринимают идею международного наблюдения и относятся к этому скептически".

Дмитрий Швайба напомнил и о такой разновидности наблюдения, как наблюдение из коридора. Зачастую на выборах в западных странах международным наблюдателям предлагают понаблюдать из-за двери или даже не выдвигаться из точки проживания. "И в этом смысле возникает серьезный вопрос: насколько объективна тогда система анализа? Насколько можно объективно оценить происходящие процессы? И чего стоит заключение по итогам наблюдения?" - задался вопросом эксперт.

Команда Трампа сомневается в оценках

По мнению Дмитрия Швайбы, команда Трампа очень сильно сомневается в объективных оценках выборов, вне зависимости от результатов. Уже навязывается нарратив, что республиканцы проиграют. При этом выборы называются промежуточными, потому что из 100 сенаторов переизбираются 33, и раскладка по большинству до конца неизвестна. Администрация Трампа понимает, что решения ОБСЕ и ее заключительный акт могут стать элементом политического давления.

Эксперт отметил, что от услуг организации не зря отказались. Сама ОБСЕ, при всей странности своего формирования, размещается в одном из самых престижных мест Вены. "Несложно увидеть, что первым флагом в пантеоне всех флагов, которые размещены перед этим зданием, находится флаг почему-то Соединенных Штатов Америки, несмотря на то, что это Организация по безопасности в Европе", - подчеркнул Швайба. По его словам, задачей организации была скорее "демократия на экспорт", нежели объективная оценка процессов внутри себя самих.

Чем ОБСЕ себя скомпрометировала

Главная претензия к ОБСЕ, по словам эксперта, в том, что одинаковые процессы в разных странах оцениваются по-разному. Это главная белорусская претензия, главная российская, и вот уже Соединенные Штаты присоединились к такой же оценке. "Ожидать от ОБСЕ объективности не приходится", - констатировал Дмитрий Швайба.

Во-вторых, страны, проводящие выборы, сталкиваются с ситуацией, когда отчеты буквально написаны заранее по лекалам, а сама миссия носит формальный характер.

Беларусь, по его словам, сполна испила эту чашу: "Мы пытались выстраивать отношения с организацией, ее структурным подразделением БДИПЧ, которое здесь активно работало. Но сценарий всегда один и тот же. Если мы в международную конъюнктуру не вписываемся, то вот вам готовое заключение по вашим выборам, что бы вы ни сделали".

ОБСЕ отстранилась от проблем безопасности

Второй важный момент, по мнению эксперта, в том, что Европе как никогда нужен процесс обеспечения безопасности. Институциональности не хватает, возникли политические и экономические разрывы в центре Европы. И ОБСЕ не только не отвечает на эту функцию, но, на взгляд Дмитрия Швайбы, вообще отстранилась.

"Давайте зададимся вопросом: а где, собственно говоря, голос ОБСЕ в этой сложной ситуациив Европе, которая всех очень сильно беспокоит и по ту, и по другую сторону?" - спросил эксперт.

Запрос на новую конструкцию

Старые институты, которые долгое время имитировали обеспечение безопасности и прав человека по формальному признаку мониторинга, на сегодняшний день не работают. Многие страны, в том числе союзники Беларуси, это уже давно поняли и выстраивают принципиально другие организации, с которыми можно сотрудничать, в том числе в вопросах мониторинга собственных выборов.

Отвечая на вопрос о том, к чему ведет кризис институционализации международных отношений, Дмитрий Швайба был краток: "Ситуация такова, что проблемы нарастают быстрее, чем формируются структуры по решению этих проблем, и это приведет в конечном счете к запросу на формирование новой конструкции международной безопасности, антисанкционного обеспечения и нового понимания глобального пространства".