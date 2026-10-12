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Медиаэксперт Швайба: США присоединились к клубу сомневающихся в объективности ОБСЕ

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Решение США не приглашать ОБСЕ на промежуточные выборы стало неожиданным, но закономерным шагом. О том, почему Вашингтон присоединился к клубу стран, сомневающихся в объективности организации, в чем главные претензии к ОБСЕ и к чему ведет кризис международных институтов, рассказал медиаэксперт Дмитрий Швайба.

США в одном клубе с Беларусью и Россией

По словам Дмитрия Швайбы, Соединенные Штаты нехитрым способом вошли в клуб стран, которые сильно сомневаются в способности ОБСЕ объективно анализировать процесс выборов. В этом клубе уже находятся Беларусь, Россия и, теперь, США. "Получился серьезный вызов для самой организации. Это говорит о глубоких, сложных проблемах, которые возникли внутри этой структуры", - отметил эксперт.

Он обратил внимание на важный нюанс: единой избирательной системы в США просто не существует. Она опирается на традиции, сформированные в отдельных штатах, и правовое поле, созданное законодательными органами этих штатов. Идея мониторинга, который ОБСЕ осуществляет в США с 2002 года, не совсем репрезентативна - это была скорее показательная история о присутствии.

Штаты по-разному относятся к международному наблюдению: северо-восток, интегрированный в международную повестку, открыт к процессам, а южные штаты "ментально не воспринимают идею международного наблюдения и относятся к этому скептически".

флаг США

Дмитрий Швайба напомнил и о такой разновидности наблюдения, как наблюдение из коридора. Зачастую на выборах в западных странах международным наблюдателям предлагают понаблюдать из-за двери или даже не выдвигаться из точки проживания. "И в этом смысле возникает серьезный вопрос: насколько объективна тогда система анализа? Насколько можно объективно оценить происходящие процессы? И чего стоит заключение по итогам наблюдения?" - задался вопросом эксперт.

Команда Трампа сомневается в оценках

По мнению Дмитрия Швайбы, команда Трампа очень сильно сомневается в объективных оценках выборов, вне зависимости от результатов. Уже навязывается нарратив, что республиканцы проиграют. При этом выборы называются промежуточными, потому что из 100 сенаторов переизбираются 33, и раскладка по большинству до конца неизвестна. Администрация Трампа понимает, что решения ОБСЕ и ее заключительный акт могут стать элементом политического давления.

Эксперт отметил, что от услуг организации не зря отказались. Сама ОБСЕ, при всей странности своего формирования, размещается в одном из самых престижных мест Вены. "Несложно увидеть, что первым флагом в пантеоне всех флагов, которые размещены перед этим зданием, находится флаг почему-то Соединенных Штатов Америки, несмотря на то, что это Организация по безопасности в Европе", - подчеркнул Швайба. По его словам, задачей организации была скорее "демократия на экспорт", нежели объективная оценка процессов внутри себя самих.

Чем ОБСЕ себя скомпрометировала

Главная претензия к ОБСЕ, по словам эксперта, в том, что одинаковые процессы в разных странах оцениваются по-разному. Это главная белорусская претензия, главная российская, и вот уже Соединенные Штаты присоединились к такой же оценке. "Ожидать от ОБСЕ объективности не приходится", - констатировал Дмитрий Швайба.

Во-вторых, страны, проводящие выборы, сталкиваются с ситуацией, когда отчеты буквально написаны заранее по лекалам, а сама миссия носит формальный характер.

Беларусь, по его словам, сполна испила эту чашу: "Мы пытались выстраивать отношения с организацией, ее структурным подразделением БДИПЧ, которое здесь активно работало. Но сценарий всегда один и тот же. Если мы в международную конъюнктуру не вписываемся, то вот вам готовое заключение по вашим выборам, что бы вы ни сделали".

медиаэксперт Дмитрий Швайба

ОБСЕ отстранилась от проблем безопасности

Второй важный момент, по мнению эксперта, в том, что Европе как никогда нужен процесс обеспечения безопасности. Институциональности не хватает, возникли политические и экономические разрывы в центре Европы. И ОБСЕ не только не отвечает на эту функцию, но, на взгляд Дмитрия Швайбы, вообще отстранилась.

"Давайте зададимся вопросом: а где, собственно говоря, голос ОБСЕ в этой сложной ситуациив Европе, которая всех очень сильно беспокоит и по ту, и по другую сторону?" - спросил эксперт.

Запрос на новую конструкцию

Старые институты, которые долгое время имитировали обеспечение безопасности и прав человека по формальному признаку мониторинга, на сегодняшний день не работают. Многие страны, в том числе союзники Беларуси, это уже давно поняли и выстраивают принципиально другие организации, с которыми можно сотрудничать, в том числе в вопросах мониторинга собственных выборов.

Отвечая на вопрос о том, к чему ведет кризис институционализации международных отношений, Дмитрий Швайба был краток: "Ситуация такова, что проблемы нарастают быстрее, чем формируются структуры по решению этих проблем, и это приведет в конечном счете к запросу на формирование новой конструкции международной безопасности, антисанкционного обеспечения и нового понимания глобального пространства".

Разделы:

В миреСША

Теги:

ОБСЕДмитрий ШвайбаДональд Трамп

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