Медиафорум "Диалог культур" в Санкт-Петербурге объединил участников из 30 стран

Будущее медиа и точки соприкосновения между культурами обсуждают в эти дни в Санкт-Петербурге. Участвуют молодые журналисты, блогеры, фотографы и кинематографисты из 30 стран.

XX Международный медиафорум в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге проходит второй день медиафорума "Диалог культур". И где как не в Эрмитаже лучше всего говорить о высоком, учиться и обмениваться опытом. Поэтому за все 20 сезонов локация для международной встречи неизменна. В эрмитажном театре эксперты рассуждают о современном медиаландшафте: героях, платформах и новых форматах.

Владимир Соловьев, председатель Союза журналистов России:

"XX юбилейный форум за эти годы стал по-настоящему большим и международным, а также важной датой в череде журналистских событий года. Поэтому мы всегда стараемся пригласить как можно больше коллег, особенно молодых. Я всегда говорю фотокорреспондентам, что это уникальная возможность. Они будут гордиться потом всю жизнь, что их фотоработы представлены в одном из величайших музеев мира".

В афише форума серия комбинированных мастер-классов "Медиауроки в Петербурге" от режиссеров, фотографов, блогеров. Модераторы и спикеры - эксперты из Испании, Швейцарии, Турции, Сербии и Беларуси.

Фируза Гафурова, участница XX Международного медиафорума "Диалог культур" (Узбекистан):

"Это не только возможность говорить о культуре, но и проживать ее, потому что здесь собрались представители разных культур, которые могут вживую поделиться и языком, и историей, и культурой. То есть у нас есть возможность пообщаться с коллегами, и это очень здорово".

Впереди кинопоказы, фестиваль видеоконтента и выставка визуальных работ "Я здесь живу". К последней особое внимание. Это кадры и сюжеты о традициях самобытных регионов России: от классического фоторепортажа до цифрового искусства. Авторы - фотографы и нейрохудожники - представят свое творчество в атриуме Эрмитажа 30 сентября.