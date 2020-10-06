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Медики Бельгии: Ограничительные меры и изоляция наносят больше вреда, чем COVID-19

Ковидным карантинам нет медицинского оправдания, а ограничительные меры и изоляция наносят больше вреда, чем сам коронавирус, заявили врачи Бельгии в открытом письме своему правительству. Медики требуют отмены карантинных ограничений, которые считают крайне непропорциональными. Также в письме затронута тема сомнительных рекомендаций ВОЗ и цензура соцсетей. А сами меры для борьбы с COVID-19 нарушают представление о здоровье и правах человека.

Открытое письмо медиков Бельгии вызвало большой резонанс

Открытое письмо бельгийских медиков правительству вызвало большой резонанс во всем мире. Его уже подписали не менее 2 тысяч медработников и более 12 тысяч граждан разных стран. При этом число подписантов растет ежечасно.

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