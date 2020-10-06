Медики Бельгии: Ограничительные меры и изоляция наносят больше вреда, чем COVID-19

Ковидным карантинам нет медицинского оправдания, а ограничительные меры и изоляция наносят больше вреда, чем сам коронавирус, заявили врачи Бельгии в открытом письме своему правительству. Медики требуют отмены карантинных ограничений, которые считают крайне непропорциональными. Также в письме затронута тема сомнительных рекомендаций ВОЗ и цензура соцсетей. А сами меры для борьбы с COVID-19 нарушают представление о здоровье и правах человека.



