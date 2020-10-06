3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Медики Бельгии: Ограничительные меры и изоляция наносят больше вреда, чем COVID-19
Ковидным карантинам нет медицинского оправдания, а ограничительные меры и изоляция наносят больше вреда, чем сам коронавирус, заявили врачи Бельгии в открытом письме своему правительству. Медики требуют отмены карантинных ограничений, которые считают крайне непропорциональными. Также в письме затронута тема сомнительных рекомендаций ВОЗ и цензура соцсетей. А сами меры для борьбы с COVID-19 нарушают представление о здоровье и правах человека.
Открытое письмо медиков Бельгии вызвало большой резонанс
Открытое письмо бельгийских медиков правительству вызвало большой резонанс во всем мире. Его уже подписали не менее 2 тысяч медработников и более 12 тысяч граждан разных стран. При этом число подписантов растет ежечасно.
Президент
Все
Лукашенко поздравил личный состав 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с 45-летием
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Политика
Все
Общество
Все
С чего начинается Родина - рассуждаем вместе в рубрике "Неспортивное поведение"
Председатель Беллегпрома: Роль профсоюзного движения на производстве значима и незаменима
"В открытом доступе": как в советское время чтили память защитников Брестской крепости
Спешиваться или не спешиваться? Как общественные обсуждения повлияли на изменения ПДД
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов