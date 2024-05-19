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Медики дают осторожный положительный прогноз насчет Фицо
Жители словацкого города Банска-Бистрицы несут к зданию больницы, где находится премьер-министр страны, цветы и записки с пожеланиями скорейшего выздоровления.
Роберт Фицо остается в стабильном, но тяжелом состоянии. После проведения второй операции медики дают осторожный положительный прогноз. Состояние премьера пока не позволяет перевезти его в столицу страны - Братиславу.
Роберт Калиняк, министр обороны Словакии:
Необходимо дать ему время. Он помнит момент нападения точно и ясно. Я думаю, в первую очередь надо сконцентрироваться на состоянии его здоровья, и только потом мы начнем обсуждать, что произошло и что необходимо сделать.
Накануне подозреваемый в покушении на Фицо впервые предстал перед судом. Заседание прошло в небольшом городке недалеко от столицы под усиленной охраной полиции. По запросу прокуратуры суд постановил взять подозреваемого под стражу.
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