ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Медики дают осторожный положительный прогноз насчет Фицо

Жители словацкого города Банска-Бистрицы несут к зданию больницы, где находится премьер-министр страны, цветы и записки с пожеланиями скорейшего выздоровления.

Роберт Фицо остается в стабильном, но тяжелом состоянии. После проведения второй операции медики дают осторожный положительный прогноз. Состояние премьера пока не позволяет перевезти его в столицу страны - Братиславу.

Роберт Калиняк, министр обороны Словакии:
Необходимо дать ему время. Он помнит момент нападения точно и ясно. Я думаю, в первую очередь надо сконцентрироваться на состоянии его здоровья, и только потом мы начнем обсуждать, что произошло и что необходимо сделать.

Накануне подозреваемый в покушении на Фицо впервые предстал перед судом. Заседание прошло в небольшом городке недалеко от столицы под усиленной охраной полиции. По запросу прокуратуры суд постановил взять подозреваемого под стражу.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все