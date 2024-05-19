Медики дают осторожный положительный прогноз насчет Фицо

Роберт Калиняк, министр обороны Словакии:

Необходимо дать ему время. Он помнит момент нападения точно и ясно. Я думаю, в первую очередь надо сконцентрироваться на состоянии его здоровья, и только потом мы начнем обсуждать, что произошло и что необходимо сделать.