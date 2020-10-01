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Медики Германии провели предупредительную забастовку

На улицы Берлина выходят медики. Работники здравоохранения требуют улучшения условий труда и повышения заработной платы. Пришли на митинг с транспарантами "Требуем системную оплату" и "Аплодисменты не лечат". Но, естественно, этих своих проблем официальный Берлин будто бы не замечает. Внешние заботы для местного руководства ведь куда важнее внутренних.

Кстати, с начала пандемии от COVID скончались без малого 9 с половиной тысяч жителей Германии. О необходимом соблюдении дистанции протестанты-медики даже не думали.

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