Медики Китая обнаружили новый штамм свиного гриппа

Эпидемиологи Китая обнаружили новый штамм уже забытого свиного гриппа. Эту разновидность возбудителя назвали G-4. Обнаружилась она по результатам забора проб на фермах 10 регионов страны. Медики отмечают высокую контагиозность вируса: как сообщается, его носителями оказалась большая часть обследованных свиней и 10,5 % персонала свиноводческих предприятий.



Для страхов же пока оснований нет: во-первых, G-4 передается от животных людям, но не от человека человеку. Во-вторых, у всех носителей контакт с вирусом не вызывал сколько-нибудь тяжелых последствий. Однако G-4 продолжает мутировать, и надо быть готовыми к тому, что он может стать опасным.



