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Медики в Великобритании требуют достойной оплаты своего труда

В Лондоне врачи вышли на пикет у больницы Университетского колледжа в рамках очередной серии забастовок. Британские медики требуют достойной оплаты своего труда. Профсоюз настаивает на увеличении оплаты труда интернов на 1/3.

Правительство соглашается повысить зарплату всего на 9 %, а врачам на 6 %. По заявлению премьер-министра Великобритании, это решение окончательное, поскольку дальнейшее повышение может привести к усилению инфляции.

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