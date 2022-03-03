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Мединский рассказал, что Россия предлагает Украине обсудить на переговорах

Мединский рассказал, что Россия предлагает Украине обсудить на переговорах

Руководитель российской делегации на переговорах с украинской стороной помощник Президента России Владимир Мединский рассказал, что Россия предлагает Украине обсудить на переговорах,

сообщает

БелТА.

Владимир Мединский отметил, что в СМИ начала появляться информация, что переговоры якобы будут переноситься на другое место и пойдут в другой день. Он опроверг эти домыслы.

"Это не соответствует действительности. Переговоры состоятся (мы сейчас в контакте с украинской стороной) там, где и были запланированы - на территории Брестской области Беларуси", - сказал политик.

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