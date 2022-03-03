Руководитель российской делегации на переговорах с украинской стороной помощник Президента России Владимир Мединский рассказал, что Россия предлагает Украине обсудить на переговорах,

БелТА.

Владимир Мединский отметил, что в СМИ начала появляться информация, что переговоры якобы будут переноситься на другое место и пойдут в другой день. Он опроверг эти домыслы.