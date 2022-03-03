3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Мединский рассказал, что Россия предлагает Украине обсудить на переговорах
Руководитель российской делегации на переговорах с украинской стороной помощник Президента России Владимир Мединский рассказал, что Россия предлагает Украине обсудить на переговорах,
БелТА.
Владимир Мединский отметил, что в СМИ начала появляться информация, что переговоры якобы будут переноситься на другое место и пойдут в другой день. Он опроверг эти домыслы.
"Это не соответствует действительности. Переговоры состоятся (мы сейчас в контакте с украинской стороной) там, где и были запланированы - на территории Брестской области Беларуси", - сказал политик.
Президент
Все
"Время Первого" - как совершить прорыв в сельском хозяйстве и привлечь молодые кадры в регионы
Лукашенко поздравил личный состав 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с 45-летием
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Нетаньяху признал причастность Израиля к взрывам пейджеров в Ливане
Литва с 11 ноября усиливает таможенный контроль на границе с Беларусью. Что будут проверять?
ВВС Израиля ликвидировали главу оперативного штаба "Исламского джихада" в Газе
В Германии пожарная машина въехала в рыночную палатку, есть пострадавшие
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов