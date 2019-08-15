Медицинский кризис во Франции: дефицит медработников в регионах уже прозвали "врачебными пустынями".



О проблеме отсутствия в небольших городках доктора, больницы или роддома заговорили еще пять лет назад, но с каждым годом ситуация лишь ухудшалась. Так, в Луар и Шер на одного врача приходится 750 пациентов. Очереди там ждут по две недели. А жителям Сен-Ромен-сюр-Шер нужно проехать 30 километров до ближайшей больницы. Французский сенат уже принял меры. В новом законе о здравоохранении интернов обязали проходить полугодовую практику в регионах, страдающих от нехватки врачей.