Медицинский персонал в Польше устраивает забастовку

Масштабная забастовка медсестер и акушерок пройдет сегодня в Польше. Она затронет около сорока больниц по всей стране. Медработники недовольны условиями труда и требуют повышения зарплат. Эта забастовка станет предупредительной и продлится два часа в крупных городах, в частности, в Варшаве, Белостоке, Кракове, Люблине. Если власти не удовлетворят требования протестующих, ко второй волне присоединятся десятки новых медучреждений.