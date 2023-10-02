Медведь гризли напал на семейную пару в канадском парке, разъяренный хищник убил и их собаку

Пара погибла в результате нападения медведя в гризли в национальном парке Банф в Канаде, сообщает БЕЛТА со ссылкой на телерадиовещательная корпорация CBC.

Также была убита собака пары, которая была с ними в то время. Спасатели не смогли своевременно прибыть на место происшествия из-за неблагоприятных погодных условий, которые не позволяли использовать вертолет.