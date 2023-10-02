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Медведь гризли напал на семейную пару в канадском парке, разъяренный хищник убил и их собаку

Медведь гризли напал на семейную пару в канадском парке, разъяренный хищник убил и их собаку

Пара погибла в результате нападения медведя в гризли в национальном парке Банф в Канаде, сообщает БЕЛТА со ссылкой на телерадиовещательная корпорация CBC.

Также была убита собака пары, которая была с ними в то время. Спасатели не смогли своевременно прибыть на место происшествия из-за неблагоприятных погодных условий, которые не позволяли использовать вертолет.

Прибыв на место, спасатели столкнулись с медведем гризли, демонстрирующим агрессивное поведение, и в целях общественной безопасности ликвидировали животное.

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