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Медведь на горнолыжном склоне в Румынии

На горнолыжном курорте в Румынии на трассу пробрался бурый медведь. Туристы были не рады такой компании, людей охватила паника. На помощь пришел местный инструктор, который сказал всем не шевелиться и переключил внимание животного на себя, устроив настоящую погоню.

Медведь устал и скрылся в лесу. На место происшествия приехала полиция. Пострадавших нет.

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