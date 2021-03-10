Медведь на горнолыжном склоне в Румынии

На горнолыжном курорте в Румынии на трассу пробрался бурый медведь. Туристы были не рады такой компании, людей охватила паника. На помощь пришел местный инструктор, который сказал всем не шевелиться и переключил внимание животного на себя, устроив настоящую погоню.



Медведь устал и скрылся в лесу. На место происшествия приехала полиция. Пострадавших нет.



