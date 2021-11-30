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Медведь навел страх на жителей российского Артема: ранены два человека

Агрессивный медведь навел страх на жителей российского Артема. Животное на улицах приморского города напало на женщину. Пострадавшая госпитализирована с рваными ранами. Получил раны от лап зверя и егерь. Ловили хищника несколько часов. В итоге медведя удалось обезвредить.

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