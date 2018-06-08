Медведь пробрался на склад отеля, наелся шоколада и застрял

Курьезный случай произошел на архипелаге Шпицберген. Голодный белый медведь пробрался на склад одной из гостиниц. Там он наелся шоколада и разбил несколько бутылок с вином. Но остаться незамеченным не получилось - дверь склада захлопнулась. Тогда хищник полез в окно, но застрял. Сотрудница отеля первая увидела торчащего в окне белого медведя и вызвала спасателей. Услышав шум вертолета, воришка самостоятельно вырвался из оконного проема и сбежал к морю.