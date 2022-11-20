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Медведев: Киев - русский город
Киев - русский город, где всегда думали и говорили по-русски, напомнил заместитель руководителя Совбеза России Дмитрий Медведев. Об этом пишет Sputnik.
Он полагает, что "иногда на заявления врага нужно отвечать не только дипломатически или как-то иносказательно". "Отвечаю. Тут разные тараканы, расплодившиеся в киевском инсектарии, постоянно грозят "вернуть Крым", - написал он в своем Telegram-канале, пояснив, что цели данных действий понятны: "подбодрить ручных насекомых вокруг и показать хозяину инсектария, что они еще очень даже способны на тараканьи бега за куском пищи".
Медведев напомнил, чтоКиев - столица Древней Руси, Киев - крупный малороссийский город в составе Российской империи, Киев - республиканская столица в составе СССР.
"И наконец, Киев - просто русский город, в котором всегда думали и говорили по-русски. Чтобы было все предельно ясно, что и как надо возвращать…", - пояснил замруководителя Совбеза.
Фото:pixabay.com
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