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Медведев прогнозирует исчезновение Украины с лица Земли
Зампред Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев убежден, что Украина рано или поздно исчезнет из-за того, что никому на планете не нужна. Таким мнением политик поделился на своей странице ВКонтакте, подкрепив заявление шестью пунктами, пишетSputnik.
"Рядовые американцы совершенно не понимают, вообще, что такое "Украина" и где "оно" находится. Большинство из них даже на карте эту "державу" с ходу не покажут. Почему ради какой-то малопонятной части России они должны терпеть такие неудобства?" - рассуждает он.
Медведев задает вопрос, почему США занимаются не решением своих внутренних проблем, а "неведомой им страной 404", отправляя деньги за океан. Рано или поздно, по мнению зампреда, за это обязательно спросят. И тогда захват Капитолия "покажется играми скаутов".
Он также подчеркнул, что американские политические элиты занимаются попытками самопиара на почве военных и санкционных кампаний. И на самом деле Вашингтон не заинтересован в благополучии Украины.
Азии, по мнению Медведева, Украина тоже не нужна из-за того, что первые на примере России видят, какой сценарий приготовил им коллективный Запад в случае неповиновения. Более того, считает зампред, у азиатских регионов достаточно личных проблем, обусловленных необходимостью восстановления экономики после кризиса.
Фото:РИА Новости
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