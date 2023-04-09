Медведев прогнозирует исчезновение Украины с лица Земли

Зампред Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев убежден, что Украина рано или поздно исчезнет из-за того, что никому на планете не нужна. Таким мнением политик поделился на своей странице ВКонтакте, подкрепив заявление шестью пунктами, пишетSputnik.



"Рядовые американцы совершенно не понимают, вообще, что такое "Украина" и где "оно" находится. Большинство из них даже на карте эту "державу" с ходу не покажут. Почему ради какой-то малопонятной части России они должны терпеть такие неудобства?" - рассуждает он.





Медведев задает вопрос, почему США занимаются не решением своих внутренних проблем, а "неведомой им страной 404", отправляя деньги за океан. Рано или поздно, по мнению зампреда, за это обязательно спросят. И тогда захват Капитолия "покажется играми скаутов".