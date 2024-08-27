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Медвежонок спровоцировал пробку на трассе в Тверской области

В России в Тверской области движению на трассе помешал медвежонок. Он вышел на дорогу через дыру в заборе и шел несколько километров. По дороге косолапый собрал пробку из машин, водители которых сбрасывали скорость, чтобы не задавить зверя. В итоге медведь благополучно ушел в лес, а дыру в ограждении заделали.

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