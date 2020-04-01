Без охраны не останутся. Меган Маркл и принц Гарри получат 2,5 миллиона долларов на охрану. Деньги выделит отец Гарри - принц Чарльз. Накануне супруги переехали из Канады в США, где президент Дональд Трамп заявил, что правительство Америки не намерено выделять средства из бюджета для охраны пары. Ранее таким отказом ответила и Канада.



