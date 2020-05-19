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Меган Маркл и принцу Гарри 11 лет придется выплачивать долг британской казне
После переезда в США Гарри и Меган придется вернуть те деньги, которые были потрачены на ремонт их особняка в Англии. По подсчетам финансистов, на оплату долга у Сассексов уйдет 11 лет.
Хоть супруги и отреклись от королевской семьи, имение Фрогмор-хаус, которыое было подарено им королевой Елизаветой II, все равно осталось в их владении. В поместье были сделаны восстановительные работы, общей стоимостью более 2,4 миллионов фунтов стерлингов. Эти средства в полном объеме были выделены из британской казны. После отказа от королевских регалий Меган и Гарри вынуждены вернуть все потраченные на ремонт деньги.
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