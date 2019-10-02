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Меган Маркл подала в суд на газеты
Меган Маркл судится с британскими таблоидами. Причина - незаконно опубликованное письмо герцогини ее отцу. Супругу полностью поддерживает принц Гарри. Он назвал публикацию частной переписки частью "безжалостной кампании" британских таблоидов в отношении его жены. Гарри напомнил, что жертвой такой же кампании стала его мать - принцесса Диана. Он также обратил внимание, что письмо Меган Маркл было отредактировано таким образом, чтобы создать к ней определенное отношение читателей. Получается, таблоиды манипулируют мнением людей - уверен Гарри.
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