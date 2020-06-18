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Механическую руку, которая должна дополнять человеческие, создали в Университете Шербрука
Механическую руку, которая должна дополнять, а не заменять человеческие, создали в Университете Шербрука. Этот инструмент благодаря встроенной программе способен совершать манипуляции независимо от носителя. Так, например, пока оператор занят подготовкой инструмента для слесарных работ, робот станет обрабатывать заготовку. Или, скажем, это механическое приспособление, которое крепится к поясу, поможет собрать урожай не в две руки, а в три. Инженеры предполагают, что новый робот найдет себе применение на производстве, в быту и даже при занятиях спортом, поскольку его можно легко научить играть в бадминтон и во многие другие игры.
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