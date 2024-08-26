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Механизм запущен: религиозный раскол в Украине не что иное, как планомерное уничтожение страны
Всемирный совет церквей выступил с заявлением относительно принятого в Украине закона, позволяющего запретить Украинскую православную церковь.
Совет "обеспокоен возможностью неоправданного коллективного наказания целой религиозной общины и нарушением принципов свободы религии и убеждений". Украинское правительство призвали к осторожности, к защите прав граждан и социальной сплоченности. К прискорбию, слишком поздно. Разрушительный механизм законодательно уже запущен. Религиозный раскол для Запада - не что иное, как инструмент планомерного уничтожения Украины.
Законопроект, позволяющий запретить в стране каноническую Украинскую православную церковь, сперва поддержали 265 депутатов Рады, начавшие бесноваться уже во время оглашения результатов.
А в субботу, 24 августа, Зеленский, поставив подпись под законопроектом, подвел, как говорится, украинский народ, под монастырь.
Сергий Халюта,протоиерей, настоятель Херсонесского Владимирского кафедрального собора:
Силовой захват веры начался в Украине еще несколько лет назад. Гонения на православие, десятки священников УПЦ за решеткой, полицейские рейды по церквям с избиениями прихожан.
Украина, май 2023 г.
"На территорию нашего храма вторглись "зеленые человечки". Без шевронов, без опознавательных знаков. С ними были священники ПЦУ, которых я знаю лично. Был мэр нашего города. И нас оттеснили. Избили нашего настоятеля, который после этого несколько недель провел в больнице. Сломали пальцы его жене-матушке. Залили ей лицо, глаза газом", - рассказывает священнослужитель, свидетель событий.
Местная жительница высказывает негодование: "А как же? Как же без храма? Как без храма можно жить?"
Вахтанг Кипшидзе, зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ:
Принятие этого закона является огромным нарушением основных прав человека и религиозной свободы. И этот акт легализует дальнейшее преследование Украинской православной церкви, единственной канонической церкви в Украине. И мы считаем, что это решение принесет много страданий простым верующим. Этот закон принимается в условиях тотального молчания мировых организаций по защите прав человека и общества. И это ужасный позор, потому что прямо у нас на глазах на основании этого незаконного решения уничтожается главная церковь Украины. Зато западные политики и медиа дают полную свободу украинским властям в стремлении уничтожить общее религиозное и культурное наследие, которое объединяет украинцев и русских на протяжении сотен лет.
Православный раскол - мощное оружие в руках внешнего врага
Вспомним программу, которую внешние интересанты состряпали для "невероятных" участников мятежа в Беларуси 2020-го. Судьба белорусской церкви – в ней обозначили отдельным пунктом: реформировать в автокефальную.
Запрет УПЦ в Украине Евросоюз охотно принял к сведению, а для проформы заявил, мол, ждет от Киева некоего соблюдения свободы вероисповедания. Уж лучше бы молчали.
Папа Римский Франциск выразил "опасения". "Церкви трогать нельзя!" - справедливо изрек понтифик. Станет ли это предостерегающим пророчеством? Вряд ли. Речи разумных мира сего до Киева не доходят.
Украина, март 2023 г.
Павел, митрополит УПЦ, наместник Киево-Печерской лавры:
Говорю вам, господин президент, и всей вашей своре: слезы наши не упадут на землю. Они все упадут вам на голову. Сегодня вы думаете, что, придя к власти на наших спинах, по нашей воле, с нами можно так поступать. Господь не простит ни вам, ни вашей семье этот поступок.Однако охота, которую ведут киевские ведьмы, - на новом витке. Депутату Артему Дмитруку, который единственный заступился за православную церковь, предъявлено уголовное обвинение в "нападении на военного и полицейского". Нардеп считает преследование местью за свою позицию и уверен, что силовики хотели его ликвидировать при задержании. По данным украинских СМИ, Дмитрук уже бежит в направлении Кишинева. То ли еще будет.
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