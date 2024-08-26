Механизм запущен: религиозный раскол в Украине не что иное, как планомерное уничтожение страны

Павел, митрополит УПЦ, наместник Киево-Печерской лавры:

Говорю вам, господин президент, и всей вашей своре: слезы наши не упадут на землю. Они все упадут вам на голову. Сегодня вы думаете, что, придя к власти на наших спинах, по нашей воле, с нами можно так поступать. Господь не простит ни вам, ни вашей семье этот поступок. Однако охота, которую ведут киевские ведьмы, - на новом витке. Депутату Артему Дмитруку, который единственный заступился за православную церковь, предъявлено уголовное обвинение в "нападении на военного и полицейского". Нардеп считает преследование местью за свою позицию и уверен, что силовики хотели его ликвидировать при задержании. По данным украинских СМИ, Дмитрук уже бежит в направлении Кишинева. То ли еще будет.