Мехмет Перинчек: Турецкий народ объединился перед лицом катастрофы

Турецкий народ объединился перед лицом этой катастрофы. Государство, армия, нациясейчас находятся в твердой солидарности.В Турции собирают гуманитарную помощь, сдается кровь, есть люди, которые выезжают в регион катастрофы для участия в спасательных работах. Об этом в эксклюзивном интервью программе "Панорама" рассказал турецкий политолог, историк Мехмет Перинчек.

По его словам, трудно предугадать срок ликвидации этой катастрофы. "Но у Турции есть достаточно сил, чтобы преодолеть проблему и эту сложную ситуацию в сотрудничестве со своими соседями, с дружественными странами, - уверен он. - Пока главная задача - это спасти людей".

Говоря о недружелюбной реакции западных стран на катастрофу в Сирии, политологсказал, что Запад и политические элиты хотят нестабильности в Сирии. И, конечно же, захотят использовать эту катастрофу против Сирийской Арабской Республики. "Они также открыто говорят, что хотят сменить правительство, - подчеркнул политолог. - До этой катастрофы санкции против Сирии были античеловеческими, сейчас такие санкции, как убийство".

Мы также разделяем боль нашего соседа Сирии, и, конечно же, мы проявим добрососедскую солидарность. Поэтому мы рекомендуем нашему правительству немедленно открыть воздушное и сухопутное пространство для Сирии. Мехмет Перинчек, политолог, историк (Турция)