Соглашение работает. Мексика активизировала борьбу с мигрантами в рамках сделки с Вашингтоном. Министр иностранных дел Марсело Эбрард повторил свой план по отправке шести тысяч членов вновь сформированной Национальной гвардии в районы по маршрутам нелегалов. Ранее президент США Дональд Трамп заявил о достижении соглашения с Мехико по торговле и мигрантам. Согласно документу, Мексика предпримет беспрецедентные шаги по ограничению нелегальной миграции.