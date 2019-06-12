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Мексика активизировала борьбу с мигрантами в рамках сделки с Вашингтоном

Соглашение работает. Мексика активизировала борьбу с мигрантами в рамках сделки с Вашингтоном. Министр иностранных дел Марсело Эбрард повторил свой план по отправке шести тысяч членов вновь сформированной Национальной гвардии в районы по маршрутам нелегалов. Ранее президент США Дональд Трамп заявил о достижении соглашения с Мехико по торговле и мигрантам. Согласно документу, Мексика предпримет беспрецедентные шаги по ограничению нелегальной миграции.

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