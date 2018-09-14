Мексика отказалась от 20 миллионов вашингтонских долларов

Штаты хотели профинансировать депортацию мигрантов. Правительство Мексики приняло такое решение под давлением переходной команды будущего президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора. Напомним, Дональд Трамп решил выделить крупную сумму Мексике на оплату самолетов и поездов, которые вывезут из страны почти 20 тысяч мигрантов. Таким образом глава Белого дома хочет обезопасить территорию США от нелегалов из Центральной Америки.