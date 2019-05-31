Мексика отправляет делегацию в США для решения ситуации с новыми пошлинами

Из-за непрекращающегося потока мигрантов Вашингтон решил ввести 5-процентные тарифы на все товары из соседней страны. По словам Дональда Трампа, пошлины будут взиматься до тех пор, пока нелегалы не перестанут прибывать из Мексики в Штаты. Глава Белого дома пригрозил, что, если ситуация не разрешится, размер тарифов будет расти. Мексиканские дипломаты отмечают, что последствия решения Трампа будут тяжелейшими, поскольку запущен процесс ратификации нового торгового соглашения между Мексикой, США и Канадой.