Мексиканская федеральная полиция обнаружила булки с кокаином

Мексиканская федеральная полиция, работающая в Международном аэропорту города Гвадалахара, обнаружила более дюжины булочек с наркотиком. Их планировалось вывезти в грузовом отсеке одного из самолетов в Калифорнию. В каждой из булочек было упаковано по 120 граммов кокаина. К слову, рыночная стоимость одного грамма в США около 150 долларов. По словам полиции, небольшие партии наркотиков за последние месяцы задерживали в аэропорту Гвадалахары уже несколько раз.