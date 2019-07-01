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Мексиканская Гвадалахара оказалась в сугробах

Впечатляющие кадры пришли из мексиканской Гвадалахары. Там выпал ливень с градом. За считанные минуты район, где в последние дни была 30-градусная жара, оказался в сугробах. Дороги покрылись полутораметровым слоем льда. Некоторые улицы ушли под воду. Местами потоки сносили машины. Непогода повредила около 200 жилых домов. Жертв нет. Местные жители успели укрыться от непогоды в безопасных местах.

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