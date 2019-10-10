Мексиканская лагуна впервые окрасилась в розовый цвет

Эти кадры пришли из Мексики: знаменитая тихоокеанская лагуна Маниалтепек по неизвестным причинам окрасилась в ярко-розовый цвет - это произошло впервые. Специалисты взяли пробы воды и ждут результатов лабораторных анализов. Некоторые предполагают, что розовой лагуна стала после продолжительных ливней: осадки снизили соленость воды и создали благоприятные условия для размножения микроорганизмов, которые и привели к окрашиванию.