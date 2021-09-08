3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Мексиканцы в панике: мощное землетрясение в районе Акапулько
Раскачивающиеся дома и яркие вспышки - по-настоящему апокалиптические кадры приходят из Мексики. В районе города Акапулько произошло мощное землетрясение, город усыпан упавшими деревьями и обломками зданий. Подземные толчки произошли в Мексике сразу после мощнейшего наводнения.
Дожди затопили больницу в Мексике - погибли 17 человек
Проливные дожди привели к выходу реки Тула из берегов. В штате Идальго затоплена местная больница. Наводнение спровоцировало отключение системы подачи кислорода - погибли 17 пациентов. Бурлящие потоки воды повредили порядка 2 тысяч домов и автомобилей.
К ликвидации последствий стихии власти Мексики привлекли военнослужащих, спасателей и бойцов Национальной гвардии.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов