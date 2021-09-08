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Мексиканцы в панике: мощное землетрясение в районе Акапулько

Раскачивающиеся дома и яркие вспышки - по-настоящему апокалиптические кадры приходят из Мексики. В районе города Акапулько произошло мощное землетрясение, город усыпан упавшими деревьями и обломками зданий. Подземные толчки произошли в Мексике сразу после мощнейшего наводнения.

Дожди затопили больницу в Мексике - погибли 17 человек

Проливные дожди привели к выходу реки Тула из берегов. В штате Идальго затоплена местная больница. Наводнение спровоцировало отключение системы подачи кислорода - погибли 17 пациентов. Бурлящие потоки воды повредили порядка 2 тысяч домов и автомобилей.

К ликвидации последствий стихии власти Мексики привлекли военнослужащих, спасателей и бойцов Национальной гвардии.


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