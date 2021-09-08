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Мексику накрыло наводнение
Мексику захлестнули природные катаклизмы. Юго-запад страны пострадал от мощного землетрясения магнитудой 7,1. Эпицентр находился неподалеку от тихоокеанского курорта Акапулько. За главным подземным ударом последовали новые толчки. Более полутора миллионов человек остались без электричества. Центральная Мексика переживает сильнейшее наводнение. Из-за продолжительных ливней вышли из берегов местные реки.
В штате Идальго в результате затопления первого этажа коронавирусной больницы отключилось электричество. Из-за прекращения подачи кислорода погибли 17 пациентов.
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