Беларусь традиционно выступает за деэскалацию и поиск мирных решений в конфликтах.

Уже более 80 часов режима тишины в Херсонской области в зоне гуманитарной операции по эвакуации жителей города Алешки. Все проходит в полном соответствии с договоренностями между Россией и Украиной. Это отметила первая леди США Мелания Трамп, которая также выступила посредником в организации миссии. Беларусь здесь - гарант безопасности, это дает возможность сторонам договориться и сохранить жизни людей.

Жителям Алешек доставлена гуманитарная помощь: несколько десятков тонн продуктов, средств гигиены, лекарств и топлива для генераторов. А для тех, кто пожелал покинуть город, предоставили 25 автобусов на 750 мест. Давид Арахамия сообщил, что мирные жители выехали в Анапу для последующего вылета в Гомель.