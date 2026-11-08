Меланшон обещает вывести Францию из НАТО в случае победы

Вывести Францию из НАТО намерен в случае своей победы кандидат в президенты Пятой республики Жан-Люк Меланшон. Как заявил лидер партии "Неподчинившаяся Франция", стране нечего делать в НАТО и в американских войнах. Такое заявление он сделал, представляя свою предвыборную программу на крупном митинге в парижском пригороде Ле-Бурже.

Кандидат от левых пообещал также, что в период его полномочий Париж будет активно участвовать в переговорах о сокращении вооружений, прежде всего ядерных.

Согласно соцопросам, Меланшон и кандидат от правого "Национального объединения" Марин Ле Пен станут наиболее вероятными участниками заключительного, второго тура выборов, который пройдет второго мая 2027 года.

Ле Пен также неоднократно требовала выхода Франции из объединенного военного командования Североатлантического альянса.